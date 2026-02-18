Notte prima degli esami il reboot dal 19 marzo al cinema | TRAILER

Il film “Notte prima degli esami” torna al cinema dal 19 marzo, dopo il successo originale. La causa è il reboot che ripropone la storia con nuovi attori e scenografie aggiornate. Tommaso Cassisa interpreta nuovamente Nicolas Vaporidis, mentre Sabrina Ferilli assume il ruolo di Giorgio Faletti. La produzione ha scelto di valorizzare alcuni dettagli della trama, mantenendo l’atmosfera spensierata e giovanile. La data di uscita segna il ritorno di un classico della commedia italiana, molto atteso tra i fan. Le sale si preparano ad accogliere questa nuova versione.

Dal 19 marzo arriva al cinema il reboot di Notte prima degli esami. Tommaso Cassisa svolgerà l'iconico ruolo di Nicolas Vaporidis, mentre Sabrina Ferilli quello di Giorgio Faletti Adesso è ufficiale e si sa anche la data: il 19 marzo al cinema arriva Notte prima degli esami, un reboot dell’iconico film cult del 2006 che diede un successo enorme a Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi. Adesso, a distanza di 20 anni, il film è pronto a tornare in una nuova veste e con volti inediti. Nel cast c’è anche Sabrina Ferilli. In particolare, nei ruoli che furono di Giorgio Faletti e Nicolas Vaporidis troviamo oggi, in una versione aggiornata e con una nuova visione, i protagonisti questa volta sono Sabrina Ferilli e Tommaso Cassissa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

