Nothing sfida Apple | Phone 4a in arrivo il 5 marzo con Snapdragon 7 e ricarica rapida da 50W

Nothing annuncia il lancio del Phone (4a) il 5 marzo, pochi giorni prima dell’atteso evento Apple, puntando a conquistare il mercato degli smartphone di fascia media. La società ha confermato che il nuovo modello sarà dotato di un processore Snapdragon 7 e di una ricarica rapida da 50 watt, offrendo specifiche interessanti per chi cerca prestazioni affidabili senza spendere troppo. Il telefono sarà disponibile in Italia a partire dalla prossima settimana, con un prezzo di partenza di circa 399 euro.

Nothing sfida Apple: lanciato il Phone (4a) a un passo dall'evento di Cupertino. La società Nothing ha fissato al 5 marzo 2026 la data di lancio della sua nuova serie di smartphone, Phone (4a), in una mossa strategica che si pone in diretta competizione con l'evento Apple previsto per il giorno precedente. L'azienda, guidata da Carl Pei, ha scelto di comunicare l'evento con un'immagine che riprende l'invito di Apple, reinterpretato con un vivace colore rosa, sottolineando un approccio comunicativo audace e distintivo. Una provocazione a stelle e strisce: la strategia di Nothing. L'annuncio ha scosso il panorama tecnologico, non solo per la data ravvicinata all'evento Apple, ma per la scelta di una comunicazione apertamente provocatoria. Nothing annuncia un evento per Phone 4a e ironizza su AppleEvento Phone 4a il giorno dopo Apple: Nothing modifica l'invito e accende il confronto mediatico. Ecco cosa sappiamo. Nothing sfida Apple: Phone (4a) e (4a) Pro in scena subito dopo il keynote di CupertinoApple annuncia un evento per il 4 marzo 2026; poche ore dopo Nothing svela i nuovi smartphone previsti per il 5 marzo, sfidando Cupertino.