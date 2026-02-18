Secondo le ultime indiscrezioni, il prezzo del Nothing Phone 4a sarà più alto rispetto ai modelli precedenti. Le fonti affidabili indicano che il dispositivo arriverà in Europa con diverse opzioni di memoria e specifiche tecniche aggiornate. Si parla di un aumento di qualche euro rispetto ai modelli passati, con una possibile versione Pro ancora più costosa. La presentazione ufficiale è prevista a breve, lasciando gli appassionati in attesa di conoscere i dettagli definitivi sui prezzi. La data di uscita si avvicina rapidamente.

le indiscrezioni affidabili tornano a delineare la gamma Nothing Phone 4a e la sua versione Pro, con particolare attenzione al prezzo in europa, alle configurazioni di memoria e alle principali caratteristiche hardware. le informazioni, provenienti da fonti di settore, descrivono una presentazione prevista per il 5 marzo e dettagli che distinguono le due varianti. nothing phone 4a: prezzi, disponibilità e specifiche leak. nothing phone 4a: specifiche principali. secondo le insinuazioni riportate, il nothing phone 4a integra un display oled da 6,78 pollici con risoluzione 1,5k e una frequenza di aggiornamento tra 30 e 120 Hz. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Nothing phone 4a quanto costeranno di più i nuovi telefoni

Nothing phone 4a e 4a pro in anteprima con un esplosione di coloreIniziano le prime anticipazioni sui nuovi Nothing Phone 4a e 4a Pro.

Nothing sfida Apple: lanci Phone (4a) e (4a) Pro a pochi giorni dall’evento della concorrenza.Nothing ha deciso di lanciare i Phone (4a) e (4a) Pro pochi giorni prima dell’evento Apple, creando scompiglio nel mercato degli smartphone.

Nothing Phone 4A With Nothing OS 4 Confirmed | Big News

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.