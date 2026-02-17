Google messages risolve finalmente il problema di copia del testo più frustrante

Google Messages ha risolto finalmente il problema più fastidioso nella copia del testo, che molti utenti trovavano frustrante durante le conversazioni quotidiane. Questa novità permette di selezionare e copiare facilmente i messaggi senza errori o interruzioni. Da oggi, chi utilizza l’app può copiare le frasi lunghe o complesse senza dover ripetere l’operazione più volte. Nel corso degli aggiornamenti, Google ha anche migliorato la compatibilità con il protocollo RCS e ha introdotto funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Google Messages ha accumulato nel tempo una serie di aggiornamenti significativi, spaziando tra miglioramenti del protocollo RCS e funzionalità guidate dall’ intelligenza artificiale. Nonostante i progressi, resta un tema ricorrente tra gli utenti: la possibilità di copiare solo una porzione di testo all’interno di un messaggio. Nella versione beta in fase di sviluppo si delineano strumenti per una selezione testuale granulare, orientati a rendere l’estrazione di contenuti più mirata ed efficiente. selezione testuale granulare in google messages beta. l’attuale metodo operativo costringe spesso a copiare l’intero contenuto premendo a lungo sul messaggio e incollando poi in un’altra applicazione per rimuovere le parti non necessarie. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Google messages risolve finalmente il problema di copia del testo più frustrante Google risolve finalmente una lacuna nel backup androidGoogle ha risolto un problema che impediva il backup automatico dei download sui dispositivi Android. Google play risolve finalmente quegli aggiornamenti di sistema confusi di novembreDa settimane gli utenti Pixel si lamentavano degli aggiornamenti di sistema confusi su Google Play, soprattutto per la visualizzazione della data. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Google play risolve finalmente quegli aggiornamenti di sistema confusi di novembre; Google Messaggi copierà presto solo ciò che selezioni. Messaggi di Google risolve il bug della galleria che sparivaGoogle Messages risolve finalmente il bug critico che rendeva impossibile l'accesso alla galleria fotografica durante l'invio di immagini. Google Messages risolve finalmente il bug critico che rendeva ... punto-informatico.it Messaggi di Google risolve il bug della galleria che sparivaUn tocco sullo schermo per inviare una foto e all’improvviso la galleria sparisce, sostituita da un messaggio che ordina di rimettere il telefono in verticale. Il problema non dipendeva dai singoli ... msn.com l tuo nome gira nel dark web Google ora lo verifica gratis: il report controlla se nome, indirizzo, email e telefono compaiono negli archivi delle credenziali rubate. Cosa c’è da sapere https://bit.ly/verifica_darkweb facebook