Notebooklm slide deck ora più flessibili
NotebookLM ha aggiornato le sue funzionalità per offrire maggiore libertà agli utenti. La piattaforma permette ora di modificare facilmente le presentazioni create con l’intelligenza artificiale e di esportarle in diversi formati. Questa novità arriva dopo le richieste di chi desiderava uno strumento più versatile e pratico per condividere i propri lavori.
NotebookLM continua a evolversi, introducendo nuove possibilità di personalizzazione e di esportazione delle presentazioni generate dall'intelligenza artificiale. Il focus delle novità odierne riguarda la personalizzazione guidata dai prompt delle Slide Deck e la possibilità di esportazione in PowerPoint, offrendo una panoramica sullo stato di rilascio e sui limiti attuali. notebooklm: personalizzazione tramite prompt e modifica delle diapositive singole. La funzione consente di intervenire su singole diapositive senza dover rigenerare l'intero deck, rendendo più efficiente la rifinitura dei contenuti.
Notebooklm app aggiunge personalizzazione di slide e infograficheLa app NotebookLM si aggiorna, portando nuove funzioni di personalizzazione di slide e infografiche.
