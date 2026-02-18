Nordio dopo il discorso di Mattarella al Csm | Parole opportune Il dialogo sulla riforma sia costruttivo

Nordio commenta le parole di Mattarella al Csm, sottolineando che il presidente ha espresso un’”esortazione opportuna”. La causa è il crescente nervosismo tra le forze politiche sulla riforma della giustizia. Nordio afferma di condividere pienamente l’invito a mantenere un atteggiamento costruttivo. Ricorda come le parole di Mattarella siano arrivate in un momento di tensione, quando le discussioni sono diventate più accese del necessario. Il ministro invita a riprendere il confronto con più calma e realismo.

"Estremamente apprezzata e totalmente condivisa l'esortazione" del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che "personalmente ritengo anche opportuna in questo momento in cui i toni si sono riscaldati al di là della ragionevolezza". Lo afferma il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a margine di una iniziativa per il Sì alla riforma a Perugia, sulle parole del capo dello stato. Che questa mattina ha presieduto in via eccezionale (la prima volta in undici anni) il plenum del Consiglio superiore della magistratura, di cui è presidente. In quella sede Mattarella ha ribadito la centralità del rispetto reciproco tra i poteri dello stato: “Avverto la necessità di rinnovare con fermezza l’esortazione al rispetto vicendevole in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza, nell’interesse della Repubblica”, ha detto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

