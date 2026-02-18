Sorpresa al Csm | Mattarella presiede la seduta Il segnale di vicinanza ai magistrati dopo le accuse di Nordio

Il presidente Sergio Mattarella ha deciso di presiedere di persona la riunione del Consiglio superiore della magistratura, dopo le recenti polemiche e le accuse di Nordio. La sua presenza rappresenta un gesto diretto di sostegno ai magistrati e mira a riportare stabilità nell’ambiente giudiziario. La seduta si tiene alle 10 di questa mattina, in un momento di tensione tra istituzioni e corpo della magistratura.

Sergio Mattarella presiederà la seduta del Consiglio superiore della magistratura prevista questa mattina alle 10. A quanto si apprende, il presidente della Repubblica dovrebbe fare un breve discorso all’inizio della seduta. Una mossa inattesa – di solito il capo dello Stato presiede solo in occasioni solenni, come le nomine dei vertici della Corte di Cassazione – interpretata all’interno del Csm come un segnale di vicinanza dopo le accuse del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha definito “para-mafiosi” i metodi usati dall’organo di autogoverno per le sue decisioni. Articolo in aggiornamento L'articolo Sorpresa al Csm: Mattarella presiede la seduta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Giustizia, Mattarella presiede oggi il plenum del Csm: un segnale per abbassare i toniIl presidente Mattarella ha presieduto oggi il plenum del Csm, in risposta alle recenti tensioni tra politica e magistratura.

“Meccanismo para-mafioso nel Csm”. Bufera sulle parole di Nordio, le opposizioni: fango sui magistratiIl ministro Nordio ha accusato il Csm di aver messo in atto un meccanismo para-mafioso, suscitando forti reazioni da parte delle opposizioni.

