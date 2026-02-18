Non un tentato rapimento a scuola ma una baby sitter confusa | risolto il mistero di Monteverde a Roma

Ci sarebbe un equivoco alla base del caso del tentato rapimento in una scuola dell’infanzia nel quartiere Monteverde di Roma, registrato la scorsa settimana. La donna straniera, che era parsa voler prendere una bambina con cui non aveva alcun legame, era una baby sitter al suo primo giorno di lavoro che si è trovata in difficoltà, complice anche l’ostacolo linguistico e qualcosa che non ha funzionato nell’organizzazione disposta dai genitori. Risolto il caso del tentato rapimento in una scuola di Monteverde a Roma. A ricostruirlo è stata la polizia, che ha avviato le indagini subito dopo la denuncia dei genitori della bambina finita suo malgrado al centro del supposto tentativo di rapimento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Risolto il caso del tentato rapimento a Monteverde, errore di una baby sitter al primo giorno di lavoroUna baby sitter ha commesso un errore al suo primo giorno di lavoro, causando il tentato rapimento a Monteverde.

Monteverde, chiarito il presunto tentato rapimento: decisivo l’errore di una baby sitter al primo giorno di lavoroA Monteverde, un’errata comunicazione ha scatenato l’allarme di un tentato rapimento, causato da un malinteso con una baby sitter al suo primo giorno di lavoro.

A Roma è scattata la caccia a una donna che avrebbe tentato di farsi consegnare due bambini presentandosi come babysitter in due scuole d’infanzia nel quartiere Monteverde. Le insegnanti, però, si sono insospettite e hanno immediatamente contattato i ge facebook

#fintababysitter Una donna ha tentato due volte di portare via bambine da scuole dell’infanzia. Mostrava foto delle piccole sul cellulare per farsi credere una baby sitter. Indagini in corso dopo gli episodi segnalati tra Monteverde e Colli Portuensi. x.com