Monteverde chiarito il presunto tentato rapimento | decisivo l’errore di una baby sitter al primo giorno di lavoro

A Monteverde, un’errata comunicazione ha scatenato l’allarme di un tentato rapimento, causato da un malinteso con una baby sitter al suo primo giorno di lavoro. La denuncia dei genitori ha portato le forze dell’ordine sul posto, dove si sono trovati di fronte a una scena confusa. La baby sitter, confusa, aveva frainteso alcune parole dei bambini, facendo pensare a una minaccia. Si tratta di un equivoco che si è risolto rapidamente, senza conseguenze. La vicenda ha comunque acceso i riflettori sulla sicurezza nelle scuole dell’infanzia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’allarme partito dalla denuncia dei genitori. È stato un equivoco nato da un errore al primo giorno di lavoro di una baby sitter a far scattare l’allarme per un presunto tentato rapimento in una scuola dell’infanzia, nel quartiere Monteverde a Roma. La ricostruzione è frutto delle indagini avviate immediatamente dalla polizia dopo la denuncia presentata dai genitori di una bambina, preoccupati per quanto accaduto all’interno dell’istituto. L’ingresso sbagliato e la foto mostrata alle insegnanti. Come rifesrisce l’agenzia AdnKronos, secondo quanto emerso dagli accertamenti, una baby sitter che parla esclusivamente inglese, si è presentata quella mattina nell’edificio scolastico ma ha sbagliato ingresso, entrando nella scuola dell’infanzia anziché in quella elementare, situata nello stesso plesso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Monteverde, chiarito il presunto tentato rapimento: decisivo l’errore di una baby sitter al primo giorno di lavoro Risolto il caso del tentato rapimento a Monteverde, errore di una baby sitter al primo giorno di lavoroUna baby sitter ha commesso un errore al suo primo giorno di lavoro, causando il tentato rapimento a Monteverde. Roma, tentativi di rapimento in due scuole dell’infanzia a Monteverde: la Polizia di Stato cerca una donna che si spacciava per baby-sitterIl 11 febbraio, la Polizia di Stato ha avviato le indagini dopo aver ricevuto segnalazioni di tentativi di rapimento in due scuole dell’infanzia a Monteverde, dove una donna si spacciava per baby-sitter. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Tentato rapimento in un asilo a Roma, mistero risolto: equivoco con una baby-sitterIl presunto tentato rapimento di una bimba all’asilo che ha fatto tremare il quartiere Monteverde di Roma si è rivelato essere solo un grosso equivoco. Un errore di una baby-sitter inesperta genera pa ... msn.com Una donna non identificata si è presentata nella scuola dell’infanzia comunale ‘Guglielmo Oberdan’ di Largo Ravizza nel quartiere Monteverde, a metà mattina di mercoledì scorso, dicendo al personale scolastico di essere una baby sitter e di dover prendere facebook