Tir sbanda in autostrada e travolge un cantiere | morto un operaio il collega è gravissimo

Tragico incidente lungo l'autostrada Valdastico A13 poco prima del casello di Agugliaro (Vicenza). Un tir ha sbandato travolgendo due operai che stavano lavorando all'interno di un cantiere segnalato, uccidendone uno.Cantiere in autostrada viene travolto: un operaio morto sul colpo, il collega. 🔗 Leggi su Today.it

Scopri altri approfondimenti

Sull’autostrada Torino-Milano sbanda e si ribalta: 21enne grave in ospedale a Torino Vai su X

Paura sull’autostrada A26 dove un’auto di lusso è finita contro la volta della galleria. È successo intorno alle 22, a pochi chilometri dal casello di Masone. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco di Multedo, la polizia stradale e il 118: le due persone a bordo, - facebook.com Vai su Facebook

Tir sbanda in autostrada e travolge un cantiere di operai: un morto e un ferito grave nel Vicentino - Un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in un drammatico incidente avvenuto lungo l’autostrada A31 Valdastico, in provincia di Vicenza. Segnala open.online

Vicenza, tir travolge operai sull’A31: un morto e un ferito grave - Due operai sono stati travolti da un tir mentre erano al lavoro in un cantiere sull'autostrada A31 in corrispondenza di Valdastico, in provincia di Vicenza. msn.com scrive

Autostrada A31, tir travolge operai: un morto e un ferito grave - Un operaio è morto e uno è rimasto gravemente ferito dopo che il cantiere in cui lavoravano è stato travolto da un Tir. tg24.sky.it scrive

Tir travolge un cantiere sull’autostrada A31 a Valdastico: un operaio muore sul colpo, un altro è ferito grave - Un tir ha travolto alcuni operai mentre erano al lavoro verso le 13 sull'autostrada A31 all'altezza di Valdastico, nel Vicentino ... Secondo fanpage.it

Tir travolge operai lungo l’autostrada: un morto e un ferito grave - L'incidente nel primo pomeriggio ... Riporta zoom24.it

Tir travolge operai: un morto, uno grave - Un operaio è morto e uno è rimasto gravemente ferito lungo l'autostrada A31 Valdastico, dopo che il cantiere in cui lavoravano è stato travolto da un Tir. Secondo rainews.it