Tir investe due operai al lavoro in un cantiere dell’A31 | un morto e un ferito grave

Grave incidente vicino Vicenza, lungo l’autostrada Valdastico A31. Un tir ha investito due operai impegnati in un cantiere stradale. Uno dei due è morto immediatamente mentre l’altro è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Bortolo del capoluogo berico, dov’è arrivato in codice rosso ed è tutt’ora ricoverato in gravi condizioni. Sul posto il personale del Suem oltre ai vigili del fuoco e la polizia stradale. L’incidente è avvenuto tra i caselli di Noventa Vicentina e Agugliaro in direzione Piovene Rocchette. Ancora da accertare le cause del sinistro, non il primo di questo tipo nel corso del 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tir investe due operai al lavoro in un cantiere dell’A31: un morto e un ferito grave

