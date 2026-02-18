Marta Rossi ha deciso di cambiare look dopo aver notato i segni del tempo sul suo volto, scegliendo un taglio di capelli che valorizza le sue caratteristiche. La sua scelta ha portato a un effetto più fresco e giovane, quasi come un mini lifting naturale. Un taglio ben studiato può mettere in risalto gli aspetti più belli del viso o, al contrario, attenuare quelli che si preferirebbe nascondere.

N on è solo una questione di creme all’avanguardia o di massaggi facciali: anche il taglio di capelli giusto può fare la differenza, illuminando e ringiovanendo il viso, oppure, al contrario, mettendo in evidenza ciò che si preferirebbe attenuare. Un hair look ben studiato può avere un effetto “lifting” naturale, mentre una scelta meno calibrata rischia di indurire i lineamenti. Quali tagli privilegiare, dunque, e quali sarebbe meglio evitare? Mano tra i capelli e sguardo magnetico: Robert Pattinson è il nuovo uomo Dior X Leggi anche › Capelli a onde e trucco albicocca: l’elegante beauty look di Anne Hathaway da Ralph Lauren I tagli di capelli che ringiovaniscono il viso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non solo tagli ma anche dettagli che enfatizzano - o sfumano ad arte - i segni del temp. Effetto "mini lifting", in una sforbiciata

Nathalie Guetta: "Mi sono rifatta a 67 anni". Il risultato del mini-liftingNathalie Guetta, nota attrice di Don Matteo, ha recentemente condiviso di aver subito un mini-lifting all’età di 67 anni.

“Faccio tanta ginnastica facciale ma ho fatto un mini-lifting. Fatelo alla faccia di chi critica”: Nathalie Guetta senza filtriNathalie Guetta, attrice francese, ha condiviso apertamente la sua esperienza con il mini-lifting, sottolineando l’importanza di sentirsi bene con se stessi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.