Faccio tanta ginnastica facciale ma ho fatto un mini-lifting Fatelo alla faccia di chi critica | Nathalie Guetta senza filtri

Nathalie Guetta, attrice francese, ha condiviso apertamente la sua esperienza con il mini-lifting, sottolineando l’importanza di sentirsi bene con se stessi. Ospite a La Volta Buona, ha dichiarato di aver scelto di intervenire sulla propria immagine senza timori o giustificazioni, invitando a rispettare le decisioni personali riguardo ai ritocchi estetici.

“Il lifting? Fatelo alla faccia di chi critica”. Ospite di La Volta Buona, nel salotto di Caterina Balivo, l’attrice francese Nathalie Guetta ha parlato apertamente dei ritocchi estetici a cui si è sottoposta, rivendicando la scelta senza imbarazzi né giustificazioni. “Ho 67 anni”, ha detto subito l’interprete del personaggio di Natalina in Don Matteo e sorella del noto dj David Guetta. Durante la conversazione, incentrata su longevità e rapporto con il tempo che passa, Guetta ha spiegato di prendersi cura del proprio viso con costanza: “Mi impegno tanto, faccio tanta ginnastica facciale”, ha raccontato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

