Non solo sottomarini Perotti chiede spazio all’interno dell’Arsenale

Perotti ha deciso di tornare sull’Arsenale, spinto dalla volontà di riqualificare un cantiere storico ormai in declino. La richiesta mira a ottenere più spazio per rilanciare le attività e recuperare le strutture abbandonate lungo il fiume Magra, dove un tempo si costruivano navi e sottomarini. La sua proposta vuole riportare alla luce le radici marittime della zona, coinvolgendo nuove risorse e lavoratori locali.

Un passo indietro per raccontare la discesa dal Piemonte fino al mare, trasformando un cantiere dal passato importante ma dal difficile presente e dal nebuloso futuro sulle sponde del fiume Magra. Massimo Perotti executive chairman di Sanlorenzo l’azienda della nautica di diporto leader mondiale nella costruzione di yacht ha preso spunto dall’iniziativa di Spezia per raccontare il rapporto proprio tra la figura del designer e l’imprenditore per lanciare un accorato appello. "L’ Arsenale militare non sia soltanto a disposizione della linea produttiva dei sottomarini. Quanto annunciato da Fincantieri è sicuramente importante ma sia chiaro che anche la nautica da diporto è preziosa per l’economia e ha bisogno di una propria dimensione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Rilancio dell’Arsenale: "Grazie ai sottomarini saranno ristrutturati capannoni e officine"Il sindaco di La Spezia, Marco Rossi, ha annunciato che i sottomarini saranno il motore principale per rilanciare l’Arsenale.

