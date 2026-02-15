Rilancio dell’Arsenale | Grazie ai sottomarini saranno ristrutturati capannoni e officine

Il sindaco di La Spezia, Marco Rossi, ha annunciato che i sottomarini saranno il motore principale per rilanciare l’Arsenale. La costruzione dei sommergibili permette di ristrutturare i capannoni e le officine della base, creando nuovi posti di lavoro. Rossi ha visitato i cantieri e ha osservato i lavori in corso, sottolineando come questa scelta favorisca lo sviluppo locale. La presenza dei sottomarini rappresenta un investimento importante per il futuro dell’industria militare e navale della città.

"Mi reputo soddisfatta della notizia della costruzione dei sommergibili per Fincantieri all’interno della base dell’ Arsenale. Grazie a questa operazione potranno essere ristrutturati immobili e infrastrutture. Questo grazie anche a un contributo che verrà dato attraverso i fondi europei. Il nostro territorio si rivela anche in questo contesto al centro dell’interesse della difesa ". Lo ha affermato la senatrice della Lega, Stefania Pucciarelli, commentando la notizia sulla prossima attivazione di una linea produttiva all’interno dell’Arsenale militare dove verrà allocata la costruzione dei sottomarini, al fine di sopperire alla carenza di spazi e far fronte all’enorme crescita degli ordini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rilancio dell’Arsenale: "Grazie ai sottomarini saranno ristrutturati capannoni e officine" Posti a rischio alle Officine. Il piano di rilancio svanisce: "Trenitalia non vuole investire" Grazie ai baby Pit stop le Olimpiadi saranno anche a misura di neonato Nelle prossime settimane, l’Ats della Montagna introdurrà 33 nuovi Baby Pit Stop, spazi pensati per le famiglie durante le Olimpiadi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Rilancio dell’Arsenale: Grazie ai sottomarini saranno ristrutturati capannoni e officine. Ho avuto il piacere questa mattina di dialogare su Radio 1 con due pesi massimi dell'economia italiana: i già ministri Giulio Tremonti e Patrizio Bianchi. Il tema La contrapposizione tra il piano italo-tedesco e quello francese sul rilancio dell'UE. In altre parole, facebook