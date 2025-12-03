Difesa Virkkunnen | Spazio cavi sottomarini e cyber sono i nuovi domini della guerra ibrida

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Alla 2ª edizione di Space&Underwater – Space Economy, Submarine Cables & Cybersecurity, in corso nei Saloni di Rappresentanza della Caserma dei Carabinieri “Salvo D'Acquisto”, Henna Virkkunen, Executive Vice-President della Commissione europea per Tech Sovereignty, Security and Democracy, è intervenuta con un videomessaggio dedicato alle minacce ibride che colpiscono i nuovi domini strategici. “Nell'attuale contesto geopolitico, dove le minacce ibride sono una realtà, le infrastrutture critiche sono sempre più nel mirino. Spazio, dimensione sottomarina e cyber sono chiaramente nuovi domini di guerra”, ha affermato, evidenziando come gli attacchi abbiano l'obiettivo di “mettere alla prova la nostra resilienza economica, sicurezza e capacità di reagire”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Difesa, Virkkunnen: "Spazio, cavi sottomarini e cyber sono i nuovi domini della guerra ibrida"

Scopri altri approfondimenti

Difesa, Virkkunnen: "Spazio, cavi sottomarini e cyber sono i nuovi domini della guerra ibrida" - “Nell’attuale contesto geopolitico, dove le minacce ibride sono una realtà, le infrastrutture critiche sono sempre più nel mirino'. Da adnkronos.com

Difesa, il piano italiano da 130 miliardi punta su tecnologia, spazio e cyber. Ecco le aziende che possono guadagnarci - Diventeranno ordini per le aziende che sapranno investire su sensori, software, cibernetica e missili. Lo riporta milanofinanza.it

Investimenti in Difesa e Spazio, l'Europa metta la quinta e faccia delle nuove tecnologie un moltiplicatore economico-sociale - L’accelerazione tecnologica che stiamo vivendo non è soltanto un fatto industriale: è una svolta geopolitica, economica e finanziaria. Lo riporta affaritaliani.it