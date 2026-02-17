Danilo Restivo l' ombra dell' assassino di Elisa Claps dietro un femminicidio del 2002 in Gb

Danilo Restivo, sospettato dell’omicidio di Elisa Claps, viene collegato anche a un femminicidio avvenuto nel Regno Unito nel 2002, probabilmente a causa di nuovi elementi emersi nelle indagini. La BBC ha aperto un’indagine che mette in discussione le piste seguite dalla polizia inglese nel caso della studentessa coreana Shin, uccisa otto anni fa. La vicenda si complica ulteriormente con questa rivelazione, che potrebbe cambiare le certezze finora acquisite.

Spunta l'ombra di Danilo Restivo - già condannato in Italia per l'uccisione della 16enne Elisa Claps a Potenza nel 1993 - dietro un altro femminicidio commesso nel Regno Unito: quello di una studentessa sudcoreana di nome Jong-Ok Shin, accoltellata a morte nel 2002. A sostenerlo è un'inchiesta giornalistica realizzata dalla redazione di Panorama, trasmissione investigativa e di approfondimento della Bbc, che mette in discussione l'esito delle indagini condotte dalla polizia inglese sul delitto Shin, sfociato nella condanna di Omar Benguit come presunto killer., Jong, che era conosciuta dagli amici con il nomignolo di Oki, fu uccisa nel 2002 mentre tornava a casa da un nightclub a Bournemouth, nel sud dell'Inghilterra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

