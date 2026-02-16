Omicidio Claps spunta il nome di Danilo Restivo dietro un femminicidio del 2002 in Regno Unito

Danilo Restivo, condannato in Italia per l’omicidio di Elisa Claps, viene ora collegato a un femminicidio avvenuto nel Regno Unito nel 2002. Le indagini hanno rivelato che Restivo potrebbe essere coinvolto anche in quell’omicidio, avvenuto a Bournemouth, dove una donna è stata trovata strangolata nella sua casa. Gli investigatori stanno analizzando i collegamenti tra i due casi e cercando eventuali prove che possano confermare il suo coinvolgimento.

Nuovi sospetti si addensano su Danilo Restivo, già condannato in Italia a trent'anni di carcere per l'omicidio di Elisa Claps, uccisa a Potenza nel 1993. Secondo quanto emerge da un' inchiesta giornalistica realizzata da Panorama, trasmissione investigativa e di approfondimento della BBC, il 53enne sarebbe coinvolto in un altro atroce femminicidio, quello della studentessa sudcoreana Jong-Ok Shin, conosciuta con il nomignolo di "Oki", uccisa a Bournemouth, nel Dorset (Inghilterra), nell'estate del 2002. Nel 2011 Restivo è stato condannato all'ergastolo (poi ridotto a 40 anni) nel Regno Unito per aver ucciso la vicina di casa Heather Barnett.