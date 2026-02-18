Non solo Claps e Barnett Danilo Restivo forse dietro un altro femminicidio in Uk

Danilo Restivo potrebbe essere coinvolto in un altro femminicidio nel Regno Unito, secondo nuove indagini. Le autorità stanno riesaminando i dettagli di un delitto avvenuto a Bournemouth nel 2002, quando la studentessa sudcoreana Jong-Ok Shin fu trovata morta. Restivo, già sospettato in passato per altri delitti, è ora al centro di un’indagine che si concentra su eventuali collegamenti tra i due casi. La polizia ha chiesto ulteriori prove per chiarire il ruolo dell’uomo in questa vicenda. La vicenda resta avvolta nel mistero.

Nuove indagini nel Regno Unito: il caso Shin e il possibile coinvolgimento di Danilo Restivo. A quasi venticinque anni dall'omicidio di Jong-Ok Shin, studentessa sudcoreana uccisa a Bournemouth nel 2002, una nuova inchiesta della Bbc riapre il caso e solleva dubbi sulla condanna di Omar Benguit. Le rivelazioni, basate su un'analisi di immagini di videosorveglianza e presunte irregolarità nelle indagini originali, puntano l'attenzione su Danilo Restivo, già condannato per i femminicidi di Elisa Claps in Italia e di Heather Barnett nel Regno Unito. Il femminicidio di Jong-Ok Shin: una vicenda controversa.