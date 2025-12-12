Pier Silvio Berlusconi sulla sua imitazione al Gialappa Show | Non mi somiglia per niente

Durante un incontro con la stampa a Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi ha commentato l’imitazione di Ubaldo Pantani al Gialappa Show, definendola lontana dalla sua reale immagine. La parodia, molto apprezzata sui social, ha attirato l’attenzione dell’ad di Mediaset, che ha espresso la sua opinione sulla somiglianza con il suo personaggio.

Durante un incontro con la stampa, avvenuto a Cologno Monzese in occasione delle festività natalizie, l’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha commentato anche la sua imitazione, messa in scena da Ubaldo Pantani al Gialappa Show, diventata un vero e proprio cult sui social. “Ho visto poco. Secondo me non mi somiglia per niente, tolto il fatto che mi assomiglia o no, secondo me nel parlato assomiglia di più a mio padre, detto questo una imitazione è sempre benvenuta. Non c’è nessuna mancanza di rispetto, sono piacevolmente stupito e divertito” ha dichiarato Berlusconi, che poi ha commentato anche l’imitazione che Brenda Lodigiani fa della moglie Silvia Toffanin sempre nello stesso programma: “Ha apprezzato? Ci mancherebbe. Tpi.it

