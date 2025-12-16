Stress e sensi di colpa nelle vacanze natalizie | 6 italiani su 10 soffrono di ansia e rischiano di rovinare il tempo con i figli

Durante le festività natalizie, molte famiglie italiane si confrontano con stress e sensi di colpa, influenzando il benessere di adulti e bambini. Nonostante il desiderio di trascorrere momenti sereni, circa il 60% degli italiani sperimenta ansia che potrebbe compromettere il tempo dedicato ai figli. Un quadro complesso che richiede attenzione e strategie di gestione.

Le vacanze di Natale rappresentano per molte famiglie un periodo complesso da affrontare. La pausa dalle lezioni scolastiche non porta automaticamente serenità nelle case italiane. L'articolo . Orizzontescuola.it Vacanze: come eliminare lo stress di un anno Come mangiare a Natale senza stress (e senza far impennare la bilancia) - Impara a vivere il cibo delle feste con equilibrio: niente diete punitive, niente stress, solo consapevolezza e serenità. dilei.it

LA MAGIA DELLE FESTE TRA LIBRI E FAMIGLIA: LA GIUSTA ALTERNANZA TRA RIPOSO E STUDIO PER UN NATALE SENZA STRESS. INTERVISTA AD ADELIA LUCATTINI, PSICHIATRA E ... - La Psicoanalista e Psichiatra Adelia Lucattini, Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana, offre consigli e accorgimenti pratici ... lagone.it

Come sopravvivere al Natale… senza sensi di colpa! Mangiare, festeggiare, rilassarsi: il Natale è fatto per essere vissuto con gioia, non con stress. In questo carosello trovi 5 consigli pratici per restare attiva, goderti il cibo e mantenere il tuo benessere durante - facebook.com facebook