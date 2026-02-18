Non è tuo figlio | 45enne ubriaco tenta sequestro a Caivano al supermercato interviene dipendente

Un uomo ghanese di 45 anni, ubriaco, ha tentato di sequestrare un bambino al supermercato di Caivano, gridando: “Non è tuo figlio”. La scena ha attirato l’attenzione dei clienti e dei dipendenti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Un dipendente ha cercato di bloccare l’uomo, che si aggrappava al bambino con forza. La polizia è arrivata rapidamente e ha evitato che la situazione degenerasse. L’uomo è stato portato in questura per i rilievi, mentre il bambino è stato affidato ai genitori.

Attimi di terrore al supermercato, fermato cittadino ghanese. Un urlo improvviso, surreale, che squarcia la normalità di una sera qualunque. «Questo non è tuo figlio, dammelo!». È iniziato così il tentato sequestro a Caivano, davanti a un supermercato di via Atellana, nel Napoletano. Una scena che sembra uscita da un incubo e che invece è accaduta davvero, sotto gli occhi attoniti di clienti e dipendenti. Protagonista, in negativo, un uomo di 45 anni, cittadino straniero di nazionalità ghanese, visibilmente ubriaco. Vittima designata, un bambino di appena 5 anni. In mezzo, una madre terrorizzata e una cassiera che ha avuto la prontezza di fare da scudo.