Un cittadino ghanese sotto l’effetto dell’alcol ha cercato di portare via un bambino al supermercato Md di Caivano, causando scompiglio tra i clienti. L’uomo si è avvicinato a due donne con i loro figli, di 5 e 8 anni, e ha iniziato a insistere, ripetendo che il bambino non era suo e chiedendo di prenderlo con sé. Un passante ha filmato la scena, che si è conclusa con l’arresto dell’uomo da parte delle forze dell’ordine.

Il ghanese si è avvicinato a due donne che, con i rispettivi bimbi di 5 e 8 anni, stavano per uscire dal supermercato. Riferendosi al bimbo di 5 anni, poi, l'uomo ha urlato in direzione della madre: "Questo non è tuo figlio, dammelo!", tentando di afferrarlo e di portarlo via Choc a Caivano d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Caivano, ghanese ubriaco tenta rapimento di un bambino al supermercato Md: "Questo non è tuo figlio, dammelo", arrestato - VIDEO

Caivano, ghanese tenta di rapire un bimbo al supermercato: “Non è tuo figlio: dammelo!”Un cittadino ghanese ha tentato di rapire un bambino al supermercato di Caivano, urlando: “Non è tuo figlio, dammelo!”.

Caivano: “Questo non è tuo figlio, dammelo!”. Tenta di rapire un bambino al supermercato. Carabinieri arrestano 45enneUn uomo di 45 anni ha cercato di portare via un bambino di 5 anni nel supermercato Md di via Atellana a Caivano, gridando:

Tenta di rapire un bambino al supermercato: «Questo non è tuo figlio, dammelo!»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.