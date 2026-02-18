Caivano ghanese ubriaco tenta rapimento di un bambino al supermercato Md | Questo non è tuo figlio dammelo arrestato - VIDEO
Un cittadino ghanese sotto l’effetto dell’alcol ha cercato di portare via un bambino al supermercato Md di Caivano, causando scompiglio tra i clienti. L’uomo si è avvicinato a due donne con i loro figli, di 5 e 8 anni, e ha iniziato a insistere, ripetendo che il bambino non era suo e chiedendo di prenderlo con sé. Un passante ha filmato la scena, che si è conclusa con l’arresto dell’uomo da parte delle forze dell’ordine.
