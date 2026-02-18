Samurai, nome d’arte di Gennaro Amatore, napoletano nato nel 1998, si prepara per il suo debutto a Sanremo 2026. Il cantante ha scelto di presentare il brano “Ossessione”, che combina ritmi latini con influenze della tradizione musicale di Napoli. Samurai ha iniziato a farsi conoscere sui social con cover e brani originali, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La sua partecipazione al festival rappresenta un passo importante nella sua carriera musicale. La gara si avvicina e il pubblico aspetta di ascoltarlo sul palco.

R apper che fonde ritmi latini e melodia partenopea, Samurai Jay è in gara per la prima volta a Sanremo 2026 con il brano Ossessione. Dopo il battesimo all'Ariston nel 2021 con Gigi D'Alessio, il cantante porta al Festival tutta la sua energia e creatività, anche con l'aiuto di Belen Rodriguez. La showgirl argentina infatti è "ospite d'onore vocale" nel brano di Samurai Jay e sarà in scena insieme a lui per tutte e cinque le serate.

© Iodonna.it - Nome d’arte di Gennaro Amatore, Samurai è un cantautore napoletano nato nel 1998

