Casa di Cura Villa Carmelina doni e miniconcerto del cantautore napoletano Gennaro De Crescenzo

Un gesto di solidarietà e musica ha animato la Casa di Cura Villa Carmelina, grazie all’evento organizzato dall’Associazione “Donare… è Amore”. Il cantautore napoletano Gennaro De Crescenzo ha portato emozioni e sorrisi agli ospiti, regalando momenti di condivisione e calore in un’atmosfera speciale di generosità e affetto.

Un momento di grande emozione e condivisione ha avuto luogo nella Casa di Cura Villa Carmelina, grazie all'iniziativa solidale dell'Associazione "Donare. è Amore" guidata da Pina Pascarella, che ha consegnato regali agli ospiti della struttura, regalando sorrisi e calore umano.

Un momento di grande emozione e condivisione ha avuto luogo nella Casa di Cura Villa Carmelina

