Uccisa a colpi di badile nel 1998 il marito di Floride Cesaretti | So il nome del killer riaprite il caso

Il marito di Floride Cesaretti ha deciso di non arrendersi. Dopo più di 27 anni, rivela di conoscere il nome del killer e chiede che venga riaperto il caso. Floride fu trovata uccisa con un colpo di badile la notte del 27 novembre 1998 a Urbino. Da allora, il mistero sulla sua morte rimane irrisolto, ma l’uomo insiste: l’assassino è dietro le sbarre per un altro delitto.

Floride Cesaretti fu uccisa a colpi di badile la notte del 27 novembre 1998 a Urbino. Il caso è ancora irrisolto, ma a distanza di più di 27 anni il marito della donna non si arrende e chiede giustizia: "L'assassino è in carcere per un altro delitto".🔗 Leggi su Fanpage.it

Gianluca Molinaro è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Manuela Petrangeli, avvenuto il 4 luglio 2024 a Roma.

Luigia Rossi è stata vittima di femminicidio, uccisa dal marito con un'accetta.

