No Tap no arco degli innamorati
L’arco degli innamorati è crollato ieri a Melendugno, innescando preoccupazioni tra residenti e turisti. La roccia bianca, molto fotografata e visitata, si è sgretolata a causa delle piogge intense degli ultimi giorni, che hanno aumentato l’erosione della scogliera. Il simbolo del Salento, famoso per le sue acque cristalline e gli scorci pittoreschi, ora si presenta in modo diverso, con pezzi di roccia sparsi sulla spiaggia sottostante. La perdita di questo punto di riferimento ha suscitato sconcerto tra chi frequentava il luogo per ammirare il panorama.
E’ crollato l’arco degli innamorati, simbolo del Salento. Il luogo più instagrammato della Puglia, una cornice di roccia bianca sulle acque trasparenti dell’Adriatico: una finestra naturale mozzafiato sulla costa di Melendugno, il comune leccese tra i più turistici del Salento che da qualche anno ospita l’approdo del gasdotto Tap. Il tubo che con gli 8 miliardi di metri cubi di gas l’anno trasportati sott’acqua dall’Azerbaigian, ci ha liberati dalla dipendenza di Putin. Per anni i No Tap di ogni colore, sindaci, cantanti e politici, hanno raccontato che il gas e le trivellazioni per il cantiere avrebbero distrutto quella meravigliosa falesia, e con essa il paesaggio e il turismo salentino. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Crolla in mare l'arco degli innamorati di MelendugnoNella notte di San Valentino, l’arco degli innamorati di Melendugno si è sgretolato, probabilmente a causa delle forti mareggiate che hanno investito la zona negli ultimi giorni.
Salento, l'arco degli innamorati non c'è più: si è sbriciolato in pochi minutiUna tempesta improvvisa ha fatto crollare l’Arco degli Innamorati a Torre Sant’Andrea, nel Salento, dopo averla colpita con onde alte e raffiche di vento.
