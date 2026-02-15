Crolla in mare l' arco degli innamorati di Melendugno

Da agi.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di San Valentino, l’arco degli innamorati di Melendugno si è sgretolato, probabilmente a causa delle forti mareggiate che hanno investito la zona negli ultimi giorni. La struttura, molto amata dai visitatori, si trova a pochi metri dalla riva e già da tempo mostrava segni di deterioramento. Le onde alte e il vento intenso hanno contribuito a indebolire ulteriormente l’isolato arco naturale, portandolo infine a crollare.

AGI - Nella notte di San Valentino è crollato l’“ arco degli innamorati ”, uno dei monumenti naturali più famosi della costa Adriatica. Il maltempo ha cancella uno dei tratti costieri più iconici del Salento: l'imponente l' arco dei faraglioni di Sant'Andrea, a Melendugno conosciuto anche come arco dell'amore, si è completamente sbriciolato in acqua. Mareggiate e piogge violente. Il crollo sarebbe stato causato dalle mareggiate e dalle piogge violente di questi giorni, l'ultima nel corso della scorsa serata. Si tratta del danno più importante causato dall'erosione costiera al paesaggio del Salento.🔗 Leggi su Agi.itImmagine generica

Crollo Arco Sant'Andrea a Melendugno: distrutto dal maltempo il faraglione del Salento

Il forte maltempo ha causato il crollo dell'Arco di Sant'Andrea a Melendugno, danneggiando il famoso faraglione del Salento.

Salento, crolla l’arco dei faraglioni di Sant’Andrea: cancellato un simbolo della costa

L’arco dei Faraglioni di Sant’Andrea, a Melendugno, è crollato a causa delle intense piogge e delle onde violente degli ultimi giorni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Crolla solaio alla scuola primaria, sospesa ogni attività: l'ira dei genitori; Crolla ponte ciclopedonale sull'Adda, le immagini dal drone; Frana a Niscemi, crolla anche la croce simbolo di speranza per il paese; Paura a Montesacro, crolla un muro sul dehors di un ristorante: clienti in fuga dal locale.

crolla in mare lMaltempo, si sbriciola in mare l’arco dell’amore Melendugno.Maltempo, l'arco dell'amore di Melendugno crolla in mare: danni e spiacevole perdita del punto panoramico amato dai turisti. agenziagiornalisticaopinione.it

Paura in Costiera, crolla solaio della scuola primaria: lezioni sospeseMomenti di apprensione a Vietri sul Mare dopo il crollo di una porzione di solaio in alcuni locali della scuola primaria ... internapoli.it