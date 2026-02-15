Crolla in mare l' arco degli innamorati di Melendugno

Nella notte di San Valentino, l’arco degli innamorati di Melendugno si è sgretolato, probabilmente a causa delle forti mareggiate che hanno investito la zona negli ultimi giorni. La struttura, molto amata dai visitatori, si trova a pochi metri dalla riva e già da tempo mostrava segni di deterioramento. Le onde alte e il vento intenso hanno contribuito a indebolire ulteriormente l’isolato arco naturale, portandolo infine a crollare.

AGI - Nella notte di San Valentino è crollato l'" arco degli innamorati ", uno dei monumenti naturali più famosi della costa Adriatica. Il maltempo ha cancella uno dei tratti costieri più iconici del Salento: l'imponente l' arco dei faraglioni di Sant'Andrea, a Melendugno conosciuto anche come arco dell'amore, si è completamente sbriciolato in acqua. Mareggiate e piogge violente. Il crollo sarebbe stato causato dalle mareggiate e dalle piogge violente di questi giorni, l'ultima nel corso della scorsa serata. Si tratta del danno più importante causato dall'erosione costiera al paesaggio del Salento.