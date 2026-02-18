No l' après ski no! Cronache dalla notte cortinese

Il nome di Cortina d’Ampezzo si lega alle celebrazioni notturne dopo le gare, quando gli appassionati si ritrovano nei locali del centro. La causa è il successo delle gare olimpiche, che anima le strade e i ritrovi fino a tarda ora. Dopo aver visto le medaglie e gustato i piatti tipici, i visitatori cercano il divertimento notturno, anche se molti preferiscono evitare l’après ski. La notte cortinese si accende con musica, chiacchiere e un’atmosfera vivace, soprattutto tra chi riesce a rimanere sveglio fino all’alba.

Snoop Dogg ubiquo come il marziano di Flaiano (ma prende milioni per il suo presenzialismo olimpico). Jerry Calà contestato. Si balla nei night ma soprattutto sulla neve Cortina d’Ampezzo. E la notte? La notte olimpica cortinese, per chi ce la fa, dopo lo sci o le medaglie o i casiunzei o lo stinco con le patate all’ampezzana, è giovane. Il centro di tutto è l’hotel Ancora. Da non confondere con l’ancora simbolo del circolo ufficiali della Marina dove ha alloggiato Mattarella (e sui social: vergogna! Un circolo della marina nelle Alpi. Già, sta lì da mezzo secolo almeno, serviva proprio ai marinai per decomprimersi dopo le lunghe navigate specialmente sottomarine). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

