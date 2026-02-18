No al nuovo trapianto il parere del team di cardiologi dopo la visita al bimbo del cuore bruciato

Il team di cardiologi dell’Ospedale Monaldi di Napoli ha deciso di non approvare un nuovo trapianto di cuore per un bambino di due anni e mezzo, dopo aver visitato il piccolo. La causa principale riguarda le condizioni del cuore già trapiantato, che si sono aggravate nel tempo. Durante l’esame, i medici hanno riscontrato danni irreversibili e un rischio troppo alto per l’intervento. La famiglia del bambino ha appreso la decisione, mentre i medici continuano a monitorare la sua salute. La situazione rimane critica e ancora senza una soluzione immediata.

l comitato di esperti riunito all’Ospedale Monaldi di Napoli, secondo quanto si apprende, ha espresso parere negativo al nuovo trapianto di cuore sul bimbo di due anni e mezzo al quale lo scorso dicembre era stato trapiantato un cuore risultato danneggiato. La visita dell’équipe nazionale di cardiologi si è svolta oggi pomeriggio, dopo l’arrivo in giornata all’ospedale Monaldi di Napoli per valutare le condizioni del bambino e stabilire proprio se fosse ancora nelle condizioni di ricevere un nuovo trapianto. Il team è composto da Carlo Pace Napoleone del Regina Margherita di Torino, Giuseppe Toscano dell’Università di Padova, Amedeo Terzi del Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Rachele Adorisio e Lorenzo Galletti del Bambino Gesù di Roma e Guido Oppido dello stesso Monaldi.🔗 Leggi su Open.online Il team di cardiologi visita il bimbo del cuore “bruciato”, la mamma fuori dalla stanza. L’ipotesi sul trapianto: «C’è il 10% di riuscita»L’équipe di cardiologi visita il bambino gravemente ustionato, con la madre che resta fuori dalla stanza. Il team di cardiologi visitano il bimbo del cuore “bruciato”, la mamma fuori dalla stanza. L’ipotesi sul trapianto: «C’è il 10% di riuscita»Il team di cardiologi visita il bambino gravemente ustionato, mentre la mamma aspetta fuori dalla stanza. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Comitato esperti dice no al nuovo trapianto di cuore sul bimbo; Bambino con il cuore bruciato, per il medico legale non può subire un nuovo trapianto. La famiglia: Vogliamo un secondo parere. Il ministero: Primo della lista in Italia; Il caso del cuore danneggiato trapiantato a un bambino a Napoli, facciamo il punto; Bimbo trapiantato, c'è nuovo cuore. Esperti valuteranno compatibilità. Cuore bruciato, il team di esperti dice no al nuovo trapianto di cuore sul bimbo di NapoliL'Heart team di esperti convocasti all'ospedale Monaldi di Napoli per valutare le condizioni del bimbo di 2 anni e 4 mesi, a cui è stato impiantato un cuore ... ilfattoquotidiano.it Napoli, no al secondo trapianto di cuore sul bimbo: la decisione del Comitato di espertiIl comitato di specialisti riunito all’ Ospedale Monaldi di Napoli ha espresso parere negativo in merito alla possibilità di procedere con un nuovo trapianto di cuore per il bambino di due anni e ... notizie.it Un gruppo di quattro esperti ha valutato che non è possibile fare un nuovo trapianto di cuore al bambino di due anni e mezzo ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli x.com ULTIM'ORA - Monaldi, comitato esperti dice no al nuovo trapianto di cuore sul bimbo L'Azienda Ospedaliera dei Colli rende noto che si è concluso il consulto tra esperti provenienti dalle principali strutture sanitarie del Paese che si occupano di trapianto di c facebook