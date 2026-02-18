Il team di cardiologi visitano il bimbo del cuore bruciato la mamma fuori dalla stanza L’ipotesi sul trapianto | C’è il 10% di riuscita

Il team di cardiologi visita il bambino gravemente ustionato, mentre la mamma aspetta fuori dalla stanza. La diagnosi iniziale indica che il piccolo potrebbe aver bisogno di un trapianto di cuore, ma le possibilità di successo sono solo del 10%. I medici stanno esaminando attentamente le sue condizioni, cercando di capire se ci siano ancora speranze di intervento. La famiglia si trova in un momento di grande tensione e incertezza, mentre i medici continuano le valutazioni cliniche. La decisione definitiva potrebbe arrivare nelle prossime ore.

È in corso la visita dell’équipe nazionale di cardiologi, arrivata all’ospedale Monaldi di Napoli per valutare le condizioni del bambino e stabilire se sia ancora trapiantabile. Il team è composto da Carlo Pace Napoleone del Regina Margherita di Torino, Giuseppe Toscano dell’Università di Padova, Amedeo Terzi del Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Rachele Adorisio e Lorenzo Galletti del Bambino Gesù di Roma e Guido Oppido dello stesso Monaldi. Come riferito all’Ansa dall’avvocato Francesco Petruzzi, legale della madre, «i medici sono nella stanza a valutare la situazione del bimbo che è sveglio», mentre la donna attende fuori perché la sua presenza «a livello neurologico credo dia agitazione al bimbo».🔗 Leggi su Open.online

