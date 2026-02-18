Il team di cardiologi visita il bimbo del cuore bruciato la mamma fuori dalla stanza L’ipotesi sul trapianto | C’è il 10% di riuscita

L’équipe di cardiologi visita il bambino gravemente ustionato, con la madre che resta fuori dalla stanza. La causa dell’incidente sembra essere un incendio domestico, che ha provocato gravi danni al suo cuore. I medici esaminano i danni e cercano di capire se il bambino possa ancora ricevere un trapianto. La possibilità di successo del trapianto viene stimata al 10%. La famiglia attende con ansia notizie sul suo stato di salute e sulle prossime decisioni mediche. La situazione rimane critica e sotto stretta osservazione.

È in corso la visita dell’équipe nazionale di cardiologi, arrivata all’ospedale Monaldi di Napoli per valutare le condizioni del bambino e stabilire se sia ancora trapiantabile. Il team è composto da Carlo Pace Napoleone del Regina Margherita di Torino, Giuseppe Toscano dell’Università di Padova, Amedeo Terzi del Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Rachele Adorisio e Lorenzo Galletti del Bambino Gesù di Roma e Guido Oppido dello stesso Monaldi. Come riferito all’Ansa dall’avvocato Francesco Petruzzi, legale della madre, «i medici sono nella stanza a valutare la situazione del bimbo che è sveglio», mentre la donna attende fuori perché la sua presenza «a livello neurologico credo dia agitazione al bimbo».🔗 Leggi su Open.online

