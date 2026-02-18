L’Heart Team dell’ospedale Monaldi di Napoli ha deciso di non approvare un secondo trapianto per il bambino di due anni, il quale aveva ricevuto un cuore danneggiato il 23 dicembre scorso. La decisione si basa sulla valutazione clinica e sui rischi elevati legati a un nuovo intervento. Il bambino, che ha già affrontato un primo trapianto, si trova attualmente in condizioni stabili, ma i medici hanno ritenuto che un nuovo trapianto comporterebbe troppe complicazioni. La famiglia aspetta ora indicazioni su possibili alternative terapeutiche.

L'Heart Team riunito all'ospedale Monaldi di Napoli ha espresso parere negativo sul nuovo trapianto da effettuare sul bimbo di due anni, al quale lo scorso 23 dicembre era stato trapiantato un cuore arrivato danneggiato. Lo comunica in una nota l'Azienda ospedaliera dei Colli. L'equipe di esperti arrivati a Napoli da Roma, Padova, Bergamo e Torino ha valutato le condizioni del piccolo paziente e la predisposizione a un nuovo trapianto, considerando che da oltre 50 giorni è collegato all'Ecmo per garantirgli il supporto extracorporeo alla funzione cardiaca. L'Azienda ospedaliera, alla quale fa riferimento l'ospedale Monaldi, spiega che il consulto tra gli esperti provenienti dalle principali strutture sanitarie del Paese che si occupano di trapianto di cuore pediatrico ha consentito un confronto collegiale e una valutazione condivisa quanto più completa e ampia possibile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - No a un nuovo trapianto per il bimbo con il cuore danneggiato. Ecco di chi è la decisione finale

