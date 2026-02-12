Bimbo trapiantato con cuore danneggiato il legale della famiglia | Corsa contro il tempo per il trapianto

Un bambino con il cuore danneggiato è in corsa contro il tempo per ricevere un nuovo organo. La famiglia aspetta ancora la chiamata dal Centro nazionale trapianti, dove il piccolo si trova ai primi posti della lista d’attesa. Le speranze sono alte, ma la situazione resta critica.

"Non ci sono significative novità rispetto a ieri sera, la famiglia attende la chiamata del Centro nazionale trapianti per un nuovo cuore, il bambino si trova ai primi posti della lista. E' una corsa contro il tempo, dobbiamo solo sperare arrivi in tempo". Lo dice all'Adnkronos Francesco Petruzzi, avvocato della famiglia del bimbo.

