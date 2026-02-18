Nicolò Melli salta la partita del Fenerbahçe

Nicolò Melli non giocherà contro il suo ex club, perché si è rotto il piede durante l’allenamento. Il giocatore del Fenerbahçe ha subito una frattura alla caviglia destra, che lo terrà fuori dal campo per diverse settimane. La squadra turca dovrà affrontare la partita senza uno dei suoi giocatori più esperti e importanti. Melli si era infortunato mentre si preparava per la sfida, e ora si concentra sulla riabilitazione. Il suo recupero sarà determinante per le prossime partite del team.

Il Fenerbahçe, campione in carica della Eurolega, deve fare i conti con una perdita significativa: Nicolò Melli è stato colpito da una frattura al piede durante la Coppa di Turchia e sarà sottoposto a intervento chirurgico. Secondo il reporter turco Yagiz Sabuncuoglu, i tempi di recupero sono stimati in circa 6-8 settimane, valutazioni che influenzeranno la dinamica della squadra nelle prossime settimane. La diagnosi parla di una frattura del piede che richiederà un intervento chirurgico, imponendo una ristrutturazione delle gerarchie in campo e nelle rotazioni. L'episodio si è verificato nel corso del quarto di finale della Coppa di Turchia, momento chiave della stagione.