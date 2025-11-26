Virtus Bologna che peccato! Melli salva il Fenerbahce | gli highlights
La Virtus offre una prestazione convincente, ma non basta per ritrovare il successo lontano da casa. Bologna viene superata 66-64 sul parquet del Fenerbahce, al termine di un match combattuto dal primo all’ultimo minuto. L’elemento decisivo è la precisione dalla lunetta: i padroni di casa chiudono con un impeccabile 13 su 13, mentre i bianconeri si fermano a 12 su 16. Per la formazione italiana arriva la settima battuta d’arresto nelle prime 13 uscite, nonostante le buone prove di Edwards (11 punti) e Morgan (13). La squadra guidata da Jasikevicius – alla sua ottava vittoria, la quinta di fila – trova in Baldwin IV il protagonista principale, autore di 18 punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
«STAVOLTA SBAGLIA TUTTO» Carsen Edwards stecca nella sconfitta a Istanbul della Virtus Bologna (3/16 dal campo). Le pagelle dei quotidiani - facebook.com Vai su Facebook
Virtus Bologna, Dusko Ivanovic: «Troppe perse e rimbalzi offensivi» - Sconfitta in volata per la Virtus Bologna a Istanbul contro il Fenerbahce, con le giocate di Nicolò Melli a decidere la partita nel finale. Lo riporta pianetabasket.com