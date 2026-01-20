Basket la Virtus Bologna ospita in Eurolega il Fenerbahce Istanbul di Nicolò Melli per rimanere nella zona play-in

La Virtus Bologna torna in Eurolega con due impegni casalinghi, iniziando domani sera contro il Fenerbahce Istanbul di Nicolò Melli. La partita, valida per la ventitreesima giornata della regular season 2025-2026, si gioca alle 20:30 alla Virtus Arena. L’obiettivo è mantenere una posizione favorevole nella zona play-in, affrontando una delle squadre più competitive del torneo.

Settimana del doppio turno in Eurolega per la Virtus Bologna attesa da due impegni casalinghi per provare a rimanere nella zona play-in: s’inizia domani sera con il primo incrocio contro il Fenerbahce Istanbul – palla a due alla Virtus Arena alle 20:30 – campione in carica per la ventitreesima giornata della regular season 2025-2026. Le V-nere provano a dare continuità alla bella vittoria esterna della settimana scorsa contro Dubai (72-80) dove Saliou Niang si è messo decisamente in mostra con una doppia doppia monstre da 17 punti e 17 rimbalzi. 11-11 è il record attuale dei bolognesi, che li colloca quindi in dodicesima posizione al pari dell’Olimpia Milano e ad un solo successo dalla Stella Rossa prossima avversaria dei bianconeri venerdì sera sempre tra le mura amiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

