Nico Gonzalez, nuova presenza con l’Atletico Madrid importante per l’obbligo di riscatto dalla Juventus: la situazione aggiornata per l’argentino. Il futuro di Nico Gonzalez è scritto nei numeri. Dopo una sola stagione in bianconero, avara di soddisfazioni e ricca di ombre, l’esterno argentino ha salutato la Juventus nelle battute finali dello scorso mercato estivo, approdando alla corte di Diego Simeone all’ Atletico Madrid. L’operazione, chiusa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, potrebbe trasformarsi in una cessione a titolo definitivo, ma tutto dipende da una clausola precisa legata alle presenze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nico Gonzalez, altro gettone con l’Atletico Madrid utile per l’obbligo di riscatto dalla Juventus: la situazione aggiornata e cosa filtra per il futuro