' Nessuno Le avventure di Ulisse' con Stefano Accorsi

Stefano Accorsi interpreta Ulisse in “Nessuno. Le avventure di Ulisse”, uno spettacolo portato in scena dalla compagnia Nuovo Teatro di Marco Balsamo. La rappresentazione mette in scena una versione moderna del mito, con un focus sui momenti di crisi e di scoperta del protagonista. Accorsi porta in teatro un Ulisse più umano, che affronta dubbi e paure. La produzione ha già attirato l’attenzione di molti appassionati di teatro e di letteratura classica. La prima si terrà questa sera nel centro storico della città.

Dopo il successo di “Giocando con Orlando” e “Decamerone. Vizi, virtù e passioni” di Marco Baliani, e di “Azul” scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca, Stefano Accorsi si immerge in un nuovo e ambizioso progetto: una rilettura teatrale del mito di Ulisse: una metafora del desiderio di esplorazione e di conoscenza dell’ignoto che accomuna tutti gli uomini. «Nella maggior parte delle storie Ulisse è il narratore di sé stesso e questo mi ha fatto riflettere sul potere della narrazione che lo ha reso immortale» spiega l’attore. «È un personaggio molto affascinante e contradditorio. In realtà, è solo un uomo che voleva tornare a casa, che non voleva andare in guerra e per questo si era finto pazzo».🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Stefano Accorsi a Salerno con "Nessuno": il viaggio di Ulisse al Teatro VerdiQuesta sera a Salerno Stefano Accorsi porta in scena “Nessuno – Le avventure di Ulisse” al Teatro Verdi.

Stefano Accorsi a Trieste: tra “Ulisse” al Rossetti e rituale di benessere lungo le rive del Carso.Stefano Accorsi ha scelto Trieste per presentare “Ulisse” al Teatro Rossetti, dopo aver trascorso una mattinata di corsa lungo le rive del Carso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.