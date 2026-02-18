nella quarta stagione di industry i millennial e gli zoomer si sentono grandi

Industry riparte da una massima crudele ma efficace: quando gli inglesi invecchiano diventano patetici, quando gli americani invecchiano impazziscono. È un punto di partenza perfetto per una quarta stagione che, in questa serie britannica dal cuore profondamente americano, mescola patetico e selvaggio con una libertà che si allontana dal percorso di formazione delle prime tre annate. I tradimenti, questa volta, si susseguono in Industry con un ritmo più serrato. Whitney Halberstram ( Max Minghella ), cofondatore di Tender e il nuovo grande antagonista, tradisce Jonah ( Kal Penn ) già nella premiere di presentazione del nuovo prodotto “ PayPal of Bukkake ”, con una rapidità tale da far sembrare glaciale il voltafaccia di Eric Tao ai danni di Adler nel finale della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Industry, con la sua quarta stagione, porta la tv di qualità a nuovi livelli di eccellenzaIndustry, alla sua quarta stagione, continua a offrire una narrazione di alta qualità nel panorama televisivo.

L’allarme dell’ambasciatore d’Israele a Roma: “In Italia gli ebrei non si sentono sicuri”L’ambasciatore israeliano a Roma, Jonathan Peled, ha espresso preoccupazione riguardo alla sicurezza degli ebrei in Italia, affermando che molti non si sentono più al sicuro nel paese.

