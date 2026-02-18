Nella quarta stagione di Industry i millennial e gli zoomer si sentono grandi

Da gqitalia.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella quarta stagione di Industry, il motivo di tensione tra i personaggi deriva dal fatto che i giovani si sentono maturi e pronti a tutto. I millennial e gli zoomer vivono un senso di indipendenza che li porta a sfidare le regole dell’alta finanza e a cercare di affermarsi in un mondo che li vede ancora inesperti. Un esempio concreto è la scena in cui uno dei protagonisti, appena promosso, si butta a capofitto in operazioni rischiose, credendo di poter gestire tutto da solo.

Industry riparte da una massima crudele ma efficace: quando gli inglesi invecchiano diventano patetici, quando gli americani invecchiano impazziscono. È un punto di partenza perfetto per una quarta stagione che, in questa serie britannica dal cuore profondamente americano, mescola patetico e selvaggio con una libertà che si allontana dal percorso di formazione delle prime tre annate. I tradimenti, questa volta, si susseguono in Industry con un ritmo più serrato. Whitney Halberstram ( Max Minghella ), cofondatore di Tender e il nuovo grande antagonista, tradisce Jonah ( Kal Penn ) già nella premiere di presentazione del nuovo prodotto “ PayPal of Bukkake ”, con una rapidità tale da far sembrare glaciale il voltafaccia di Eric Tao ai danni di Adler nel finale della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

nella quarta stagione di industry i millennial e gli zoomer si sentono grandi
© Gqitalia.it - Nella quarta stagione di Industry, i millennial e gli zoomer si sentono grandi

Industry, con la sua quarta stagione, porta la tv di qualità a nuovi livelli di eccellenzaIndustry, alla sua quarta stagione, continua a offrire una narrazione di alta qualità nel panorama televisivo.

L’allarme dell’ambasciatore d’Israele a Roma: “In Italia gli ebrei non si sentono sicuri”L’ambasciatore israeliano a Roma, Jonathan Peled, ha espresso preoccupazione riguardo alla sicurezza degli ebrei in Italia, affermando che molti non si sentono più al sicuro nel paese.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bridgerton 4, quando esce la seconda parte e le anticipazioni; Sandra Bernhard entra nel cast della quarta stagione di ‘The White Lotus’; Ted Lasso, ci sarà una quarta stagione?; Cuori 3, ultima puntata e finale drammatico: come finisce e spoiler sulla quarta stagione.

nella quarta stagione diAnticipazioni Cuori 4, spoiler sulla trama della quarta stagione: futuro di Delia e Alberto/ Lei è incinta?Anticipazioni Cuori 4, spoiler sulla trama della quarta stagione! Dal futuro di Delia e Alberto: lei è incinta? Agli altri protagonisti principali ... ilsussidiario.net

Cuori avrà una quarta stagione?Per ora non esiste un annuncio ufficiale da parte di Rai Fiction o di Rai?1 riguardo a Cuori 4. La terza stagione — composta da 12 episodi trasmessi in sei prime serate — è andata in onda tra febbraio ... tvserial.it