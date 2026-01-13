Industry con la sua quarta stagione porta la tv di qualità a nuovi livelli di eccellenza

Industry, alla sua quarta stagione, continua a offrire una narrazione di alta qualità nel panorama televisivo. La serie approfondisce le dinamiche del mondo finanziario con attenzione ai dettagli e ai personaggi, mantenendo un tono sobrio e realistico. Nella prima puntata, emergono nuovi sviluppi, tra cui decisioni complesse di alcuni protagonisti, che proseguono nel tracciare un ritratto credibile e coinvolgente di questa realtà professionale.

-SPOILER ALERT - Questo articolo contiene molti dettagli relativi alla prima puntata della quarta stagione di Industry Verso la fine della terza stagione di Industry, Harper Stern, interpretata da una magnetica Myha'la, compie il gesto definitivo: tradisce la sua "migliore amica", non per crudeltà ma per mancanza di alternative. È allora che il suo ex mentore, Eric Tao, le si avvicina e pronuncia una delle frasi più spietate e rivelatrici della serie: «Immagino che tu viva con la sensazione di essere un mostro. Ora nulla ti impedisce di comportarti come tale, dando forma alla fantasia che hai di te stessa in ogni momento della giornata.

Finalmente, ecco Industry! Sì, la serie culto arriva in Italia. Con HBO Max - Al suo debutto, Industry è passata inosservata, ma, stagione dopo stagione (domani esce la quarta) è diventata iconica come poche ... gqitalia.it

La QUARTA STAGIONE di #Industry inizia oggi su HBO. In Italia arriva direttamente sul nuovo HBO Max Italia il 13 gennaio - facebook.com facebook

Raccolta dati in real time, analisi tramite #AI, #IoT e tanto altro. Scopri le soluzioni #Industry 4.0 di @TIM_Enterprise e promuovi la #DigitalTransformation della tua azienda attraverso l’automazione della filiera. timenterprise.it/industry-4-0 #TIMEnterpris x.com

