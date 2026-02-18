Nel villaggio vacanze abusivo opere demolite dai proprietari | il plauso della Procura

I proprietari del villaggio vacanze abusivo di Mondragone hanno deciso di demolire le strutture irregolari, dopo che la Guardia Costiera aveva sequestrato l’area lo scorso maggio. La Procura ha accolto con favore questa scelta, che riguarda 14.000 metri quadrati di spiaggia lungo il litorale. La demolizione, iniziata nei giorni scorsi, ha portato via baracche e costruzioni senza permesso, restituendo spazio alla spiaggia pubblica.

Tempo di lettura: 2 minuti È stata liberata da tutte le opere abusive realizzate in passato l’area di 14mila metri quadrati del litorale di Mondragone che era stata sequestrata nel maggio scorso dalla Guardia Costiera su ordine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Si trattava di un vero e proprio villaggio vacanze abusivo formato da uno stabilimento balneare adibito anche ad area camping, con manufatti fissi e mobili per la sosta dei camper; opere abbattute dagli stessi proprietari indagati. Al sequestro avevano preso parte i militari della Guardia Costiera di Mondragone e Castel Volturno con il coordinamento del Gruppo Investigativo presso la Direzione Marittima di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

