Dimensionamento scolastico De Pascale rivendica i dati dell’Emilia-Romagna | Su quei parametri noi siamo non solo in regola ma più efficienti della media richiesta

Il dimensionamento scolastico in Emilia-Romagna è al centro di un dibattito, con De Pascale che rivendica la conformità dei dati regionali. Secondo le sue dichiarazioni, la regione si attiene ai parametri stabiliti e si dimostra più efficiente della media richiesta. Nel frattempo, il Governo ha commissariato l'Emilia-Romagna per la mancata approvazione del piano, imponendo un taglio di 17 autonomie scolastiche.

Il Governo ha commissariato l'Emilia-Romagna per la mancata approvazione del piano di dimensionamento, imponendo un taglio di 17 autonomie scolastiche. Il presidente De Pascale si oppone fermamente, sottolineando che la regione supera già i parametri di efficienza nazionali e definendo la difesa della scuola pubblica "una scelta morale" e non amministrativa.

