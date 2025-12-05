Zamò Confindustria Fgv ' da noi grandi e piccole eccellenze ma serve più unità nel Nord Est'

Milano, 20 nov. (Adnkronos) - Un'economia sostenuta da big italiani di portata internazionale come Leonardo e Fincantieri, qualche difficoltà per automotive e metallurgia, un rinnovato dinamismo per il comparto legno-arredo e la conferma della centralità degli scali marittimi, come Trieste e San Giorgio di Nogaro, porte di accesso per il turismo e gli scambi commerciali con l'estero. Ma, secondo gli imprenditori, servirebbe una maggiore unità nel Nord Est e più risorse per sostenere la ricerca. Questa la fotografia del Friuli Venezia Giulia illustrata all'Adnkronos dal presidente di Confindustria Fvg, Pierluigi Zamò.

