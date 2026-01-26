Opera Domani, progetto di Opera Education - AsLiCo, compie 30 anni nel 2026, raggiungendo la XXX edizione. In questo trentennio ha offerto un percorso di educazione musicale di qualità, riconosciuto a livello nazionale ed europeo. Con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione, rappresenta un esempio di continuità e impegno nel settore musicale e formativo. Un traguardo importante che sottolinea l’impegno costante nel promuovere l’educazione attraverso l’opera.

Per festeggiare l’anniversario, la stagione 20252026 presenta due titoli d’opera: un grande classico del repertorio – Rigoletto – e una nuova produzione originale – Piccolo Orso e la montagna di ghiaccio – confermando la vocazione del progetto all’innovazione, all’inclusione e al coinvolgimento attivo del giovane pubblico. Ma non solo! I titoli che hanno debuttato in Italia nelle scorse stagioni, sono ora in scena nei più grandi teatri di tutto il mondo: da Falstaff, gli allegri giocattoli di Windsor ad Avignone, a Flauto magico in Oman, da Turandot a Rouen e in Corea a Daegu, a Hansel e Gretel a Parigi.🔗 Leggi su Quicomo.it

Compie 30 anni Opera Domani, il primo progetto che ha avvicinato i bambini alla lirica, coinvolgendoli negli spettacoli. Un successo al quale sono seguite altre iniziative. E che, come mostra una ricerca della Bicocca, ha ricadute positive sulla crescita dei bambini. Anche su quelli che arrivano da lontanoOpera Domani compie 30 anni, un progetto pionieristico che ha avvicinato i bambini alla lirica attraverso spettacoli coinvolgenti.

Argomenti discussi: Opera Domani compie 30 anni e celebra tre decenni di educazione musicale con un doppio titolo; Opera domani compie 30 anni: conferenza stampa a Como il 24 gennaio; Bambini al teatro dell'opera: meglio Verdi dei balletti su TikTok; Da trent'anni Opera domani porta i bambini a teatro e lì guardano al futuro. Nel 2026 tra orsi e ghiacci polari.

Opera Domani compie 30 anni e celebra tre decenni di educazione musicale con un doppio titoloNel 2026 Opera domani, il progetto di punta di Opera Education - AsLiCo, celebra trent’anni di attività e raggiunge la sua XXX edizione: un traguardo unico in Italia e in Europa per continuità, qualit ... quicomo.it

Como, 30 anni fa l’idea rivoluzionaria di Barbara Minghetti e Carlo Delfrati ha cambiato il teatro per sempre: orgoglio della cittàNel 2026, Opera domani, il progetto di punta di Opera Education – AsLiCo Teatro Sociale di Como, celebra trent’anni di attività raggiungendo la sua XXX edizione. Si tratta di un traguardo unico in Ita ... comozero.it

