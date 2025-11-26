Bancarelle musica e prodotti tipici | ad Arona arriva la Fiera di Natale

Domenica 30 novembre, dalle 9 alle 18, ad Arona arriva la Fiera di Natale.L'appuntamento è all'oratorio San Giorgio di Mercurago, dove saranno presenti stand con prodotti alimentari, artigianali, oggettistica e tanta buona musica. A pranzo polenta e bruscitt da asporto o da consumare in loco. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

