Bongiorno Schlein rilegga il ddl contro la violenza sulle donne | Non perda questa occasione

La presidente della Commissione Giustizia, Schlein, invita a rivedere il disegno di legge contro la violenza sulle donne. In un appello diretto, chiede di superare le polemiche e di valutare il testo senza pregiudizi, sottolineando l’urgenza di non perdere questa occasione.

L'appello della presidente della Commissione Giustizia. Un invito a superare le polemiche e a valutare il testo senza pregiudizi. È questo il senso dell'intervento di Giulia Bongiorno, presidente della Commissione Giustizia del Senato e relatrice del disegno di legge sugli stupri, che si rivolge direttamente a Elly Schlein chiedendole di rileggere con attenzione la proposta. Secondo Bongiorno, una lettura approfondita permetterebbe di cogliere la portata innovativa della norma, che rappresenta un cambio di passo concreto nel contrasto alla violenza sulle donne. Una svolta normativa senza precedenti.

In Senato, la Commissione Giustizia esamina una proposta di riformulazione del reato di violenza sessuale, presentata dalla senatrice Bongiorno.

Con l’entrata in vigore della nuova legge contro la violenza sulle donne, sono state rafforzate le tutele per le vittime, prevedendo misure più efficaci e strumenti di tutela più ampi.

