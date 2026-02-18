Cuore bruciato il team di esperti dice no al nuovo trapianto di cuore sul bimbo di Napoli

L’Heart team dell’ospedale Monaldi di Napoli ha deciso di non approvare il secondo trapianto di cuore per il bambino di 2 anni e 4 mesi, a causa delle sue condizioni critiche. Il piccolo, che aveva già ricevuto un cuore danneggiato, è sotto stretta osservazione e i medici temono che un nuovo intervento possa essere troppo rischioso. La decisione è arrivata dopo aver analizzato attentamente i risultati delle ultime analisi e le possibilità di successo. La famiglia attende aggiornamenti sulla situazione clinica del bambino.

L'Heart team di esperti convocati all'ospedale Monaldi di Napoli per valutare le condizioni del bimbo di 2 anni e 4 mesi, a cui è stato impiantato un cuore "bruciato", ha espresso parere negativo al nuovo trapianto di cuore sul bimbo. A valutare la trapiantabilità – sostenuta ancora fino a ieri dal nosocomio campano – il professor Lorenzo Galletti e la dottoressa Rachele Adorisio del Bambino Gesù di Roma, il professor Giuseppe Toscano dell'Università di Padova, il dottor Amedeo Terzi dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo e Carlo Pace Napoleone, direttore della Cardiochirurgia pediatrica del Regina Margherita di Torino.