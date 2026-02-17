Meloni chiama la mamma del bimbo del cuore bruciato | Avrete giustizia Atteso un maxi consulto su nuovo trapianto con esperti da tutta Italia

Meloni ha chiamato “bruciata” la mamma del bambino Tommaso, coinvolto in un incidente durante il trasporto del cuore e promette giustizia. La donna ha raccontato che il suo bambino ha subito danni gravi a causa di un errore nell’organizzazione, che ha provocato ritardi e complicazioni. Nel frattempo, si attende una riunione con esperti di tutta Italia per decidere il prossimo trapianto, con la speranza di salvare il piccolo.

Sono ore di grande apprensione per il piccolo Tommaso, il bambino sottoposto a un trapianto di cuore compromesso da un errore durante il trasporto dell’organo da Bolzano a Napoli. Nella mattinata di oggi, 17 febbraio, la presidente del Consiglio, Giorgia Melon i, ha telefonato alla madre del bambino, Patrizia Mercolino. Come riferito dall’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, la premier ha voluto assicurare che ci sarà « giustizia ». La madre ha ringraziato, ribadendo che in questo momento la sua unica priorità è che il figlio possa ricevere un nuovo cuore e «tornare a casa guarito». Il maxiconsulto dei medici.🔗 Leggi su Open.online

