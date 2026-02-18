Napoli su Promise David | il talento dell’Union SG vale già oltre 20 milioni

Il Napoli ha messo gli occhi su Promise David, giovane attaccante dell’Union SG in Belgio. La società partenopea valuta il giocatore oltre i 20 milioni di euro, considerando il suo potenziale e le prestazioni recenti. David, 19 anni, si è distinto per rapidità e tecnica, attirando l’attenzione anche di altri club europei. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane, mentre il Napoli monitora con attenzione la situazione. La richiesta dell’Union SG si fa sempre più concreta.

"> Il nome nuovo per l’attacco del Napoli arriva dal Belgio. Secondo quanto riportato dal quotidiano belga Sportboom, il club azzurro starebbe monitorando con grande attenzione Promise David, centravanti dell’Union Saint-Gilloise. L’attaccante, protagonista di una stagione importante, avrebbe già attirato l’interesse di diversi club europei. Oltre al Napoli, anche West Ham, Leeds, Everton e Galatasaray starebbero seguendo da vicino l’evoluzione del classe 2006, con l’Union SG che avrebbe fissato una valutazione superiore ai 20 milioni di euro per la prossima estate. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli su Promise David: il talento dell’Union SG vale già oltre 20 milioni Europa League, Roma già oltre i 19 milioni: il cammino vale oroLa Roma ha già incassato più di 19 milioni di euro grazie all’Europa League. Diretta gol Champions League LIVE: Union SG Atalanta 0-0, Dortmund Inter 0-0, Monaco Juventus 0-0, Napoli Chelsea 0-0Nella notte sono arrivate le prime emozioni dalla Champions League. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: DAL BELGIO - Napoli su David dell'Union Saint-Gilloise, il club belga fissa il prezzo, le ultime. Napoli su David dell'Union Saint-Gilloise, dal Belgio: Dominante, costa 20 milioniIl Napoli si sta muovendo già per la prossima sessione estiva di mercato, arrivano indiscrezioni dal Belgio, sull'interesse del direttore sportivo Giovanni Manna per un promettente centrocampista, che ... msn.com Napoli su David: fissato il prezzo, dal Belgio annunciano un possibile colpo estivoCalciomercato Napoli - L’Union SG ha fissato un prezzo estivo di oltre 20 milioni di euro per il promettente David. West Ham, Leeds, Everton, Napoli e Galatasaray lo stanno monitorando attentamente. msn.com Dal Belgio: "#Napoli su Promise David". Fissato il prezzo LEGGI QUI areanapoli.it/share/621716/ facebook 11 secondi bastano a Promise David per sbloccare la sfida di coppa fra USG e Charleroi, terminata poi 4-1 per i gialloblù. Pestifero. x.com